Secretaria de Saúde confirma nesta-terça, 22, mais 1 caso de COVID-19 e também mais 5 casos recuperados

O paciente esta no momento estável e encontra-se isolado no domicilio, as medidas para o bloqueio da transmissão já foram tomadas pela equipe da Secretaria de Saúde.

O paciente de hoje é caso novo.

O vírus pode estar em qualquer lugar. Desta forma REFORÇAMOS os seguintes cuidados:

USEM MASCARAS, evite ficar tocando na mascara e troquem sempre que estiver úmida, ou a cada 2 horas;Lavem as mãos ou use álcool em gel sempre que tocar em algo, principalmente quando estiver fora de casa;Conversem com as pessoas com pelo menos 1.5 metros de distância, e evitem aglomeração.

É importante ressaltar que se continuar acelerando a disseminação do vírus, será preciso reduzir a flexibilização dos estabelecimentos.

Hoje não temos nenhum paciente internado nos hospitais de Ubiratã, porém temos um paciente COVID-19 que foi ontem transferido para UTI de Campo Mourão.

Se apresentar febre, tosse, perda de olfato e paladar, falta de ar ,diarreia , vômito procure IMEDIATAMENTE sua unidade de saúde ou o hospital.

Quanto antes se inicia o tratamento, maior a chance de recuperação. Cada um precisa fazer sua parte. Use máscara; Evite aglomeração; Mantenham distanciamento e Lavem as mãos frequentemente.