Como ser mais confiante?

Uma pessoa confiante é aquela que acredita em si, além de demonstrar segurança e firmeza. Isso não significa acertar sempre, ser arrogante ou desmerecer os outros, muito pelo contrário, significa que, embora tenha a convicção que de que é capaz de realizar algo e de que é merecedora de tudo de bom que a vida tem para oferecer, é humilde e sabe ouvir os outros. Para ser mais confiante lembre-se dessas 3 coisas:

1ª) Abandone o perfeccionismo:

Quem quer fazer tudo perfeito acaba não fazendo nada. Isso porque, o “fazer perfeito” aciona o gatilho da autocrítica, o que acaba fazendo você se sentir improdutivo e incapaz. Uma frase que os perfeccionistas devem sempre se lembrar: feito é melhor que perfeito.

2ª) Valorize seu aprendizado:

Identifique e valorize seus pontos fortes, mantenha-os sempre no seu radar. Afinal, saber do que você é capaz te dará segurança para seguir em frente. Tente também se lembrar de como você era quando começou sua jornada e de como está agora, certamente já obteve muitos aprendizados com seus erros e acertos até aqui.

3ª) Aprenda a lidar com seus pensamentos negativos:

Quando os pensamentos negativos surgirem, tenha calma e questione cada um deles. Esses pensamentos podem ser: “eu nunca vou conseguir fazer isso sem ajuda”; “não sou capaz de fazer nada”; “se não ficar do jeito que eu quero, não vou entregar”; “esqueci uma coisinha, isso significa que sou incompetente”, entre outros. Se os pensamentos negativos forem reais, faça uma lista com todas as formas que você tem de lidar com a situação e escolha uma, contudo, se esses pensamentos forem distorcidos substitua-os por outros mais realistas.

Sempre que você entrar em um desafio maior do que você poderia dar conta e sentir vontade de desistir, lembre-se: você pode ser mais confiante e é merecedor de tudo de bom que a vida tem para te oferecer.

Sarita Costa Vergueiro

Psicóloga

CRP: 04/33559 e 08/IS-595

@sarita.vergueiro.psi