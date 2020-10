Você pode não ter talento, mas raça é obrigação

A grande maioria das pessoas que conhecemos, sejam elas cantoras, empresárias, mães, concurseiras, cozinheiras, entre outras, não nasceram com talento natural para isso. Seu bom desempenho veio da dedicação e da constância em suas tarefas diárias.

Isso porque, talento é para poucos, mas determinação, disciplina e raça são para todos. O sucesso não vem da noite para o dia, ele chega depois de semanas, meses ou anos em que nos dedicamos, diariamente, com constância, à rotina.

Além disso, esperar é chato, a rotina é chata, treinar é chato, conversar infinitas vezes até que o outro te compreenda é chato, tudo é chato. E é pensando nisso que eu te pergunto: qual o preço que você quer pagar na construção do sucesso do seu relacionamento, do seu corpo, do seu emprego? Se você não tem talento nato pra essas coisas, só vencerá na raça.

Sarita Costa Vergueiro

Psicóloga

CRP: 04/33559 e 08/IS-595

