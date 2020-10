Nova Aurora tem quatro chapas na disputa ao cargo de Prefeito e 49 candidatos ao legislativo

A Coligação “A Voz Do Povo” formada com os partidos PP / PDT / PODE / PSC / PL / CIDADANIA / PSDB, lançou a prefeito o candidato Pecinha do (PL), patrimônio declarado no TSE foi de R$4.610.031,05. Para candidatura a vice, o nome lançado foi Néia, também do PL. Patrimônio declarado de R$83.773,16.



A coligação “Nova Aurora Seguindo Em Frente”, formada pelos partidos MDB / PSD / PATRIOTA, tem como candidato a prefeito Pedro da Farmácia do MDB. Patrimônio de bens declarado, R$3.989.513,88. Para candidato a vice-prefeito, a coligação lançou Ana Bessani (MDB). Patrimônio declarado da candidata a vice, R$13.420,30.



Professor Paulo do PTB candidato a prefeito, formou chapa pura com Maximino, também do PTB. O patrimônio do candidato a prefeito registrado no TSE, foi de R$202.402,54. Enquanto o patrimônio do vice Maximino, de R$1.346.500,00.



A chapa pura do candidato a prefeito Wesley do PV. Para vice, Sargento Fernandes também do PV. O Patrimônio declarado de Wesley é de R$ 31 mil, já o do vice, Sargento Fernandes, foi de R$ 257 mil.

Foi protocolado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 49 pedidos de registros de candidatura a vereador de Nova Aurora. Cinco partidos disputarão as nove cadeiras do Legislativo nestas eleições. Serão 17 mulheres e 32 homens.

Veja a lista de todos os candidatos:

Cintia Do Posto 23333 CIDADANIA

Cleonice Santos 23400 CIDADANIA

Eveder Dal Molin 23444 CIDADANIA

Geildo Chapeador 23222 CIDADANIA

João Cavalcante 23123 CIDADANIA

Juninho Enfermeiro 23111 CIDADANIA

Martelinho De Ouro 23100 CIDADANIA

Prof Angela Dourado 23456 CIDADANIA

Rafael do Cora 23789 CIDADANIA

Regi 23999 CIDADANIA

Samuel Borracheiro 23678 CIDADANIA

Solange Januário 23007 CIDADANIA

Zé Martelo 23000 CIDADANIA

Aninha Do Conselho 12200 PDT

Catatau 12333 PDT

Claudio Radiador 12620 PDT

Cris Bolela 12323 PDT

Dila Felipe 12168 PDT

Dr Claudinei 12123 PDT

Fabio Do Foto 12012 PDT

Maycon Ambrozio 12000 PDT

Nadia Sassi 12130 PDT

Paulo Fogassa 12120 PDT

Reebok Bombeiro 12199 PDT

Rogerio Petronilho 12345 PDT

Serginho 12198 PDT

Adriana da Hora 19678 PODE

Bililiu 19777 PODE

Jose Deluski 19338 PODE

Jussara Alves 19238 PODE

Lindomar 19640 PODE

Adriano de Biasi 55111 PSD

Angela Voinarovski 55234 PSD

Izabel Toledo Zeladora 55055 PSD

Professora Sonia Batista 55678 PSD

Roberto Marajó 55123 PSD

Sassá 55325 PSD

Sidiney Dal Rovere 55000 PSD

Silvana Gaiotti Téc Enfermagem 55415 PSD

Valmor Xavier 55555 PSD

Vilmar Abattti 55613 PSD

Adriano Goldacker 43123 PV

Bibi Sanfoneiro 43890 PV

Di Gonçalves 43190 PV

Lucimar Ferrari 43456 PV

Nauzinho 43300 PV

Néia Santos 43200 PV

Neoli Moreira 43000 PV

Tiririca Do Calcário 43333 PV

Luiz Nardelli