Estado compra 100 caminhões-pipa para auxiliar os municípios; Ubiratã é beneficiado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quarta-feira (7) mais 14 caminhões-pipa para municípios do Interior e do Litoral do Paraná. Eles são parte de um pacote de investimentos em 100 unidades desse mesmo modelo. O aporte total é de aproximadamente R$ 21,3 milhões, feito pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

Os caminhões-pipa são versáteis e podem ser utilizados no abastecimento de água, combate a incêndios, na agricultura e pecuária, na higienização de calçadas e ruas urbanas, e para ajudar na trafegabilidade das estradas rurais.

“É um investimento muito importante para o Paraná. São 100 caminhões que podem ser utilizados em combate a incêndio, entregues aos municípios. É a maior compra do Brasil”, afirmou o governador. “Eles ajudarão a combater os efeitos da seca e focos de incêndio no Paraná e podem colaborar com outros estados, dentro das necessidades. Um equipamento para auxiliar o trabalho de prevenção e proteção do meio ambiente”, disse Ratinho Junior.

O veículo tem um jato de água na frente, um atrás, uma bomba para abastecimento de reservatório e caixa d’água com capacidade de seis mil litros. Na parte superior ainda há outra bomba com jato d’água de longo alcance para auxiliar o combate emergencial a pequenos incêndios.

Com esses 14 veículos, chega agora a 62 o número de caminhões-pipa já entregues desde o começo do ano. Sete estão ajudando nos combates aos incêndios do Pantanal, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. “Estamos ajudando nossos estados irmãos com equipes de bombeiros e uma frota desses caminhões para oferecer disponibilidade rápida de água”, acrescentou o governador.

PACOTE PLANEJADO – O secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, destacou que esse pacote é parte de um planejamento iniciado em 2019. “Estamos planejando essa aquisição desde o ano passado, com a inclusão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) na secretaria. Nosso monitoramento do clima já mostrava a dificuldade nesse período mais seco”, disse. “Nos antecipamos”.

Nunes destacou que os caminhões-pipa são versáteis, podendo ser utilizados para vários fins nos municípios. “É um momento de crise climática, de falta de água, o País em situação muito delicada. Há algum tempo adquirimos esses veículos e agora estão sendo entregues. Temos que preservar, recuperar e não permitir que o meio ambiente seja degradado. Esses caminhões-pipa são condicionantes para esse combate. Para ter rapidez e perder o mínimo possível nesse momento de crise”, acrescentou.

MUNICÍPIOS – Os caminhões desta quarta-feira serão destinados para São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Mallet, Antônio Olinto, Terra Rica, Ubiratã, Araruna, Janiópolis, Ourizona, Cascavel (2), Paranaguá (2) e Campo Mourão.

Dos outros 48 já entregues, sete estão no Pantanal e os 41 restantes foram entregues para Indianópolis, Altônia, Arapongas, Terra Boa, Campina da Lagoa, Inácio Martins, São Pedro do Ivaí, Mamborê, Engenheiro Beltrão, Paiçandu, Cambira, Palotina, Rancho Alegre, Nova América da Colina, Sarandi, Capanema, Maringá, Rebouças, Nova Tebas, Campina Grande do Sul, Rosário do Ivaí, Porecatu, Diamante do Sul, Primeiro de Maio, Iguaraçu, Doutor Camargo, Novo Itacolomi, Salto do Lontra, Corumbataí do Sul, São João do Caiuá, Santa Fé, Mandaguaçu, Mandaguari, Quinta do Sol, Tapira, Luiziana, Brasilândia do Sul, Andirá, Alto Piquiri, Imbaú e São Jorge do Patrocínio.

O secretário Márcio Nunes destacou que esse programa é focado a auxiliar todas as regiões do Estado, e principalmente os municípios que não têm capacidade financeira para esse tipo de equipamento. “No caso de um incêndio, esse é um caminhão para dar agilidade, rapidez, para o primeiro atendimento, já que as unidades do Corpo de Bombeiros ficam em cidades maiores”, complementou.

PRESENÇAS – Participaram da entrega, no Palácio Iguaçu, o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o diretor-presidente do Instituto Água e Terra (IAT), Everton Luiz Costa; o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Darlan Scalco; e os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do Governo), Alexandre Curi, Cobra Repórter e Emerson Bacil.

As informações são da Agência de Notícias do Paraná.