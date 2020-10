Copacol inicia atividades em unidade industrial de Toledo

Com metas de crescimento a curto prazo, a maior produtora de tilápias da América do Sul – a Copacol – iniciou oficialmente nesta segunda-feira as atividades na Unidade Industrial de Peixes em Toledo. A estrutura recém-adquirida passou por uma revitalização completa e retoma a industrialização.

Inicialmente o abate médio será de 20 mil tilápias/dia, no entanto, será elevado para 80 mil tilápias abatidas por dia, até 2023. A unidade industrial de Toledo fica em uma área de 57 mil metros quadrados na estrada rural de acesso ao Distrito de São Luís do Oeste. No sábado, o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol, o diretor vice-presidente, James Fernando de Morais, e o diretor secretário Silvério Constantino visitaram as instalações.

Toledo possui mais de 160 mil habitantes conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cidade tem um dos maiores PIBs (Produtos Internos Brutos) do Paraná recebendo o título de Capital do Agronegócio no Estado, com destaque a suinocultura e tem a economia fortalecida com o avanço da industrialização da tilápia, por meio da Copacol. “Sabemos do potencial de Toledo e chegamos para cooperar ainda mais com oportunidades. Nosso otimismo é grande e temos perspectivas de crescimento, aumentando a participação da marca no mercado. Com esse investimento proporcionamos aos piscicultores equilíbrio e segurança na comercialização do produto, emprego aos moradores e geramos tributos ao município, o que depois retorna em investimentos à população”, afirma o presidente da Copacol, Valter Pitol.

Os mais de 200 colaboradores foram recepcionados, com as devidas precauções para evitar a contaminação por Coronavírus. Todos passaram pela integração e conheceram mais sobre o modelo de atuação cooperativista. A chegada da Copacol trouxe mais motivação aos colaboradores. “É uma satisfação fazer parte da Copacol. Temos grandes expectativas e esperamos crescer ainda mais com a empresa”, afirma Maria Adélia Silva da Costa, técnica em segurança de trabalho, integrante do Recursos Humanos.

Com a expansão da indústria, a expectativa é que sejam abertas mais 300 vagas nos próximos três anos na unidade industrial de peixes da Copacol em Toledo, totalizando 500 colaboradores.

ESTRUTURA

A unidade industrial foi adquirida por R$ 62 milhões e abriu a possibilidade de novos produtores aderirem ao sistema integrado de peixes da Copacol. Em setembro deste ano, a Cooperativa iniciou a exportação de filés de tilápia para Miami, Estados Unidos. As cargas são transportadas semanalmente. Após a industrialização, o alimento chega em 48 horas até os consumidores norte-americanos.

QUALIDADE

O consumo da tilápia se mantém de maneira positiva no mercado nacional, em função dos valores nutricionais e pela versatilidade do produto que ganhou espaço ao longo destes 12 anos em que atuamos na piscicultura.

Prestes a completar 57 anos de existência, a Copacol é referência na piscicultura – atividade implantada há 12 anos pela Cooperativa, atualmente reconhecida como a maior produtora de tilápias da América do Sul. Em Nova Aurora fica a Unidade Industrial de Peixes – uma das mais modernas do País – produz 140 mil tilápias ao dia. Em 2019 foram industrializados 42 milhões de peixes.