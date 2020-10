CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E DE MULTIVACINAÇÃO

Esta sendo realizada de 05 a 30 de outubro de 2020, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes até 15 anos de idade, sendo 17 de outubro, o dia “D” de divulgação e mobilização nacional (BRASIL, 2020).

Serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

A vacinação acontecerá em todas as unidades de saúde do município de segunda a sexta e também no sábado dia 17/10/2020 das 08:00 as 17:00 horas. Ainda haverá vacinação das 17:00 as 19:00 horas nas unidades de saúde de acordo com escala de plantão, sendo:

14/10 = unidades Josefina e esperança;

20/10 = unidade Central e

29/10 = unidade Recife.

É importante que os pais e responsáveis por crianças com idade até 15 anos entrem em contato com a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal de seus filhos e os levem pra receber as vacinas conforme agendamento. Lembrando que todas as crianças com idade entre 1 e 5 anos devem receber uma dose de vacina contra Poliomielite independente da situação vacinal.

Esta ação tem como objetivos reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

Como no mês de outubro, é o mês em se iniciam as matrículas e rematrículas escolares. Na oportunidade, já podem ser emitidas as declarações de vacinação em dia para crianças e adolescentes até 18 anos de idade, conforme Legislação Estadual nº 19. 534 de 2018 e sua Instrução Normativa Conjunta nº01/2018 (SESA, 2020).

Ao comparecer as unidades de saúde para vacinação é importante estar atento a necessidade de manter as medidas de controle da covid19 como usar máscara, limpar as mãos com álcool em gel fornecido pela unidade além de manter o distanciamento como for organizado pelos funcionários.

É necessário que os pais e responsáveis entrem em contato com a unidade de saúde e agendem a vacina de seus filhos, para evitar aglomerações. Os agendamentos estarão ocorrendo por telefone ou whatsapp pelos números

– PSF Boa Vista (44) 9 9146-1265

– PSF Central (44) 9 9151-5134

– PSF Esperança (44) 9 9182-6913

– PSF Josefina (44) 9 9166-3544

– PSF Panorama (44) 9 9166-3903

– PSF Recife (44) 9 9119-6008

– PSF São João (44) 9 9145-2705

– PSF São Joaquim (44) 9 9161-9739

– PSF Yolanda (44) 9 9141-1815

– NASF (44) 9 9117-8879

Referencias

SESA, PR, Plano de Vacinação para Campanha Multivacinação e VOP – 2020, Secretaria de Estado da Saúde, Divisão de Vigilância do Programa Estadual de Imunização,

BRASIL, MS, Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente, Brasília, 2020.