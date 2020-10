Ubiratanense Tutta conquista o 4º lugar na corrida de rua “Circuito da Onça”

Depois de mais de sete meses afastado das competições devido à pandemia do Corona-Vírus, o atleta Tutta Ferreira voltou a participar de corridas na noite de ontem, 14, na cidade de Cascavel.



O Circuito da Onça foi marcado por muita chuva e cerca de 100 atletas estiveram presentes no evento. Entre eles três ubiratanenses, João Batista, Fernando Matiusse e Tutta Ferreira que foi o destaque dentre os atletas local, finalizando a competição na quarta colocação geral e recebendo um dos cinco troféus disponíveis para a categoria masculina.



Tutta completou o percurso de 4,2 quilômetros no tempo de 14 minutos e 7 segundos. Media acima dos 17km/h.



Tutta agradece o apoio do José Bocalon do Posto Ipiranga e BCA Transportes, Renato da Stop Beer – Bebidas e Conveniência, Restaurante Marielza e Hélder Brasil.