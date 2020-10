Secretaria de Saúde de Ubiratã, confirma nesta sexta-feira, 16, mais 6 casos e 10 pessoas recuperadas de COVID-19

Os pacientes positivos estão no momento estáveis e encontram-se isolados no domicilio, as medidas para o bloqueio da transmissão já foram tomadas pela equipe da Secretaria de Saúde.

Os positivos de hoje 2 são contatos e os 4 são casos novos.

Reforçamos o pedido para que USEM MASCARAS, mesmo em ambiente familiar, evite ficar tocando na mascara e troquem sempre que estiver úmida, ou a cada 2 horas;

Lavem as mãos ou use álcool em gel sempre que tocar em algo, principalmente quando estiver fora de casa;

Conversem com as pessoas com pelo menos 1.5 metros de distância, e evitem aglomeração.

Hoje estamos com 1 suspeitos e 2 confirmados internados nos hospitais em Ubiratã. E temos também 3 pacientes internados na UTI da região.

Se apresentar febre, tosse, perda de olfato e paladar, falta de ar ,diarreia , vômito procure IMEDIATAMENTE sua unidade de saúde ou o hospital. Quanto antes se inicia o tratamento, maior a chance de recuperação.

Alertamos ainda sobre os cuidados com quintal e bebedouros de animais, o clima está propenso a infestação do mosquito da dengue. Já temos pacientes contaminados com dengue e COVID-19 ao mesmo tempo, o que pode agravar ainda mais a condição de saúde da pessoa.