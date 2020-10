Decreto autoriza uso das Forças Armadas nas eleições de 2020

A Presidência da República editou um decreto que autoriza o uso das Forças Armadas nas eleições de 2020.



O decreto visa, de maneira geral, contribuir para a segurança do processo eleitoral, possibilitando o exercício livre do voto aos eleitores e a apuração adequada dos votos.



Segundo o ato, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o Ministério da Defesa e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão atuar de forma articulada para cumprir com este objetivo.



Os locais em que as Forças Armadas vão atuar serão definidos em conjunto com o TSE.



Informações da Agência Brasil