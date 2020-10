Colégio Carlos Gomes abre inscrições para Curso Técnico em Administração

O Colégio Estadual Carlos Gomes está com as inscrições abertas e totalmente gratuita para o Curso de Técnico em Administração. As inscrições vão até o dia 30 de outubro.

Para se inscrever o aluno deverá ter concluído o Ensino Médio. Mais informações através do telefone 3543 1174 ou na secretaria do colégio.

GARANTA JÁ SUA VAGA!!!