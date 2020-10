Jovem é morto a facadas em Campina da Lagoa durante o final de semana

Na noite do último sábado foi registrado no município de Campina da Lagoa o sexto homicídio do ano, um jovem de 29 anos perdeu a vida após desentendimento em uma choperia localizado na área central da cidade.

O jovem acabou sendo golpeado por golpes de faca, ele foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito.

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Campina da Lagoa, foram acionadas e após informações recolhidas através de testemunhas identificou o autor que acabou sendo preso poucas horas após o crime.

O autor que não teve a identidade revelada estava em uma residência, local onde residem trabalhadores de uma empresa que presta serviços em uma cooperativa no município.

Ao ser abordado, o suspeito reagiu, tentando investir contra os policiais, mas acabou dominado e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. O suspeito permanece preso e está à disposição da Justiça.