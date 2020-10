Polícia Civil elucida homicídio ocorrido em Altamira do Paraná e procura autor foragido

O crime ocorreu no dia 03/10/20, quando E.M.M (autor) foi até a casa de Luiz Eduardo Pires Senter (vítima) conversar e, de forma inesperada e sem possibilitar defesa, efetuou três disparos a queima roupa contra a vítima, que morreu no local.

Ao que tudo indica, a motivação do crime se deu por um suposto envolvimento amoroso da vítima com a convivente do autor.

No local dos fatos, além dos envolvidos, estavam a convivente e a filha de Luiz Eduardo, de 4 anos de idade.

A cena foi captada por uma câmera de segurança instalada na residência de Luiz, possibilitando que a Polícia Civil fizesse a identificação imediata do suspeito.

Depois do crime, o autor se evadiu do distrito da culpa, não havendo notícias do seu paradeiro. Com o início da investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Judiciário, estando o mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil solicita à comunidade local que repasse eventuais informações sobre o paradeiro do suspeito, garantindo integral sigilo dos dados do denunciante. Esse foi o sexto homicídio ocorrido na Comarca de Campina da Lagoa, todos devidamente elucidado pela Polícia Civil.