Bandidos invadem supermercado e matam a facadas três pessoas

Três pessoas morreram, na tarde desta segunda-feira (26), após serem esfaqueadas dentro de um supermercado de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu na Rua Teresa Caetano de Lima, no bairro Afonso Pena. No local, as primeiras informações foram desencontradas, mas testemunhas afirmam que as vítimas tentavam se esconder no momento em que foram vítimas do crime.

O socorrista Marcelo Pereira, do Resgate Voluntário Parceiros da Vida, lamentou o crime e afirmou que o ocorrido surpreendeu até mesmo as equipes de socorro. “Impressionou a cena, porque parece filme de terror. Agora é necessário tentar descobrir o que motivou esse crime”, disse.

Fonte: Banda B