Campanha de Vacinação contra a Pólio é prorrogada no Paraná

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite foi prorrogada no Paraná. A decisão foi tomada, após o Estado apresentar apenas 50,2% de adesão à imunização. A decisão foi tomada na última terça-feira (27) e divulgada na manhã desta quinta-feira (29).



Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, nenhuma, das 22 regionais de saúde apresentaram resultado igual ou próximo, ao preconizado pelo Ministério de Saúde que é de 95% de cobertura vacinal.



DADOS ESTATÍSTICOS

A Regional de Saúde que apresentou o melhor resultado até o momento, é a 4ᵃ Regional de Irati com 78,46% de adesão. Com 9.557 crianças para imunizar, 7.498 já receberam as gotinhas.



Na sequência aparecem, 14ᵃ Regional de Paranavaí (77,48%), 8ᵃ Regional de Francisco Beltrão (77,44%), 19ᵃ Regional de Jacarezinho (76,97%) e 22ᵃ Regional de Ivaiporã (75,86).



As Regionais de Saúde do Oeste, aparecem 20ᵃ de Toledo (67,73%), 10ᵃ de Cascavel (65,31%) e 9ᵃ de Foz do Iguaçu, com apenas 47,26% de cobertura vacinal.



IMUNIZAÇÃO CONTINUA

Seguindo a orientação do Estado, a imunização continua por tempo indeterminado, até que se encerre o estoque de vacinas, ou que as regionais atinjam a meta preconizada de 95%.



De acordo com o calendário, a vacina contra a poliomielite é indicada para crianças de 2 meses (1? dose), 4 meses (2? dose) e 6 meses (3? dose). Estão previstas ainda doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade.



PÓLIO

O Brasil recebeu a certificação da erradicação da pólio em 1994, o último caso da doença foi em 1989. O Paraná não registra casos de poliomielite desde 1.986.