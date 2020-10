VÍDEO: Homem mata ladrão em assalto e vai preso no Paraná

Um homem foi preso depois de reagir a um assalto e matar um dos suspeitos em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (28), de acordo com a Polícia Civil. Uma câmera de segurança registrou a ação.



Nas imagens, a família vítima do assalto aparece junto a um carro, em frente a uma casa. Na sequência, os dois assaltantes se aproximam. Segundo a polícia, um deles estava armado.



Após os assaltantes entrarem no carro da família para fugir, o homem, que era vítima do assalto, atirou contra os suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, um dos assaltantes também atirou.



O suspeito que foi baleado morreu no local. Já o outro homem que aparece nas imagens conseguir fugir, de acordo com as investigações.



A Polícia Civil informou que prendeu três pessoas investigadas de ter envolvimento no assalto. Elas foram levadas para a delegacia.



De acordo com a Polícia Civil, o homem que atirou foi levado para a delegacia e deve responder por porte ilegal de arma de fogo. No entanto, para a polícia, o homem agiu em legítima defesa. Após a prisão, o homem passou mal e foi levado para o hospital, segundo a polícia.

(Fonte: G1)