ORIENTAÇÕES PARA EVITAR COVID-19 E DENGUE NO DIA DE FINADOS

Dia dos Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2/11), é um momento de visitas aos cemitérios para relembrar parentes e amigos que morreram. Neste ano de pandemia, a tradição precisa ser acompanhada por medidas sanitárias para evitar o contágio pela Covid-19.

Por isso, a Secretaria de Saúde passa orientações que visam conter a disseminação da doença. Quem participar das visitas no Dia de Finados deve usar máscara, respeitar as medidas de distanciamento social, evitar aglomerações e seguir todas as precauções para evitar a transmissão do Coronavírus. Além disso, é recomendado que as visitas sejam breves, sem apertos de mão e contato físico. Se possível, a população deve ainda evitar entrar em contato com objetos de decoração, como fotos, crucifixos e arranjos de flores.

Orientamos se possível, que os familiares antecipem a visita ao cemitério para os dias anteriores ao feriado que cada visitante leve sua água para consumo e o próprio álcool em gel para higienização.

Para integrantes dos grupos de risco, como crianças, idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou doença crônica, o recomendado é não realizar visitas neste feriado.

Porém, caso decidam ir a um cemitério, a orientação é que escolham um horário com menor de fluxo de pessoas, como início da manhã ou final da tarde.

“Aqueles com sinais ou sintomas de síndromes gripais, como febre, sintomas respiratórios, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, perda do olfato e paladar, também devem evitar as visitas”, recomenda enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Flávia Andrade.

Outra preocupação da Secretaria de Saúde é o de se evitar a criação de ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue. Entre as recomendações está a utilização de vasos/recipientes com furos que permitam a vazão da água. Dê preferência as flores artificiais e, mesmo assim, que seja mantido o nível de areia até a borda evitando o acúmulo de água. “Retirar o invólucro de papel celofane que embrulha o vaso ou buquê, que, por ser impermeável, favorece o acúmulo de água. Eliminar pratos e potes, que também propiciam a deposição de água e, ao optar por ramos de flores naturais, as mesmas deverão ser colocadas diretamente na areia presente nos vasos, que deverá estar umedecida”, orienta a Coordenadora de Endemias, Selma Souza.