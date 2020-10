Mais de 90 mil pessoas se voluntariam para trabalhar como mesários no Paraná

Em 2020, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) tinha como meta conquistar 60 mil mesários voluntários, mas já em setembro alcançou mais de 80 mil voluntários, mesmo diante da pandemia do Covid-19. Agora em outubro, o TRE-PR bate novamente um recorde ao contabilizar mais de 90 mil pessoas que voluntariamente se inscreveram para ficar à disposição da Justiça Eleitoral, atuando como mesários e colaboradores, no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e em 29 de novembro, onde houver segundo turno.



O crescimento exponencial no número de interessados foi motivado pelas parcerias que o Tribunal fez com a imprensa, que apoiou a divulgação de campanhas e projetos, com os usuários das redes sociais, que enviaram vídeos com relatos reais sobre o trabalho como mesários, e com as universidades, por meio do programa Universidade Amiga. O projeto oferece aos estudantes a partir de 30 e 60 horas extracurriculares por turno trabalhado, além da experiência de atuar na linha de frente do maior evento democrático do país.



“Mesmo em tempo de crise decorrente da pandemia, que atingiu toda a humanidade, como vivemos em um país democrático, temos a responsabilidade de, com todos os cuidados necessários, realizar as eleições”, afirma o presidente do TRE-PR, desembargador Tito Campos de Paula. “A Justiça Eleitoral tomou todas as providências para que os mesários possam trabalhar com a maior segurança possível”, garante.



Meio acadêmico

A coordenadora de Comunicação Social do TRE-PR, Rubiane Barros Barbosa Kreuz, conta que o projeto da Universidade Amiga teve um grande apelo na sociedade, principalmente no meio acadêmico. “Isso fez com que muitos universitários se interessassem pela Justiça Eleitoral, pelo processo, pela democracia. O que contribuiu para que mais jovens se inscrevessem como mesários voluntários nas eleições de 2020”, diz.



Entre mesários e colaboradores, 107 mil pessoas vão atender os 8,1 milhões de eleitores paranaenses aptos a votar nas mais de 21 mil seções eleitorais do estado. TRE-PR