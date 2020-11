Eleições 2020: candidatos só podem ser presos em casos de flagrantes

Segundo o Código Eleitoral, a imunidade para os concorrentes começa a valer sempre 15 dias antes da eleição. E o candidato não pode ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante.



Já eleitores não poderão ser presos cinco dias antes das eleições, ou seja, a partir do dia 10, mas assim como os candidatos há algumas restrições.



A regra para ambos os casos vale até 48 horas antes e depois do término do primeiro turno.



EPC