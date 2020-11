Em meio às eleições, EUA registraram 100 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

Em meio às eleições presidenciais, os Estados Unidos registraram mais de 100 mil novos casos do novo coronavírus em apenas um dia. Contudo, pesquisa aponta que apenas um entre seis eleitores estadunidenses consideram a pandemia um fator importante na hora de escolher um novo presidente.



As apurações eleitorais estão próximas de uma definição em favor do candidato democrata Joe Biden. O atual presidente, Donald Trump, já recorreu à Suprema Corte. Ele insiste na possibilidade de fraude e, sem apresentar evidências, pede a recontagem de votos.



Ainda, a campanha de Trump pediu a suspensão da contagem no estado da Pensilvânia, onde tem pequena vantagem entre os votos contados até o momento. A mesma manobra é utilizada no estado da Georgia, onde Trump vê a vantagem desaparecer com a apuração das últimas urnas.



Em Michigan, estado que já anunciou a vitória de Biden, Trump diz estar entrando com processo e alega não ter tido acesso adequado para acompanhar a apuração.



As pesquisas dão a Biden 243 votos, sem contar os 10 de Winsconsin, onde o resultado positivo para o democrata também foi contestado pela campanha de Trump. Para vencer, são necessários 270 votos no colégio eleitoral.

TV Cultura