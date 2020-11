Menino de 10 anos é encontrado desacordado e com tiro na cabeça, em Capanema

A Polícia Civil investiga o caso do menino de 10 anos encontrado desacordado e com tiro na cabeça, na tarde de quarta-feira (4), em Capanema, sudoeste do Paraná.

Era por volta das 16h30 quando vizinhos localizaram o menino caído em casa, com a perfuração na região da cabeça. O Corpo de Bombeiros rapidamente foi acionado e ainda com sinais vitais ele foi encaminhado ao Hospital de referência em Francisco Beltrão.

A Polícia Militar chegou ao endereço, fez buscas, mas nenhuma arma foi encontrada na casa.

A Polícia Civil coletou provas na casa, digitais em vários espaços e instaurou inquérito policial para apuração dos fatos.

A criança morava na casa com a mãe e padrasto e a investigação apura se o caso se trata de tentativa de suicídio, ou se foi tentativa de execução.

Redação Catve.com/PPNEWS