Paraná registra mais 910 casos e 25 mortes pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (5) mais 910 casos confirmados e 25 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.



Os óbitos totais de residentes de Curitiba estão desatualizados em virtude da não notificação por parte do município ao Sistema Oficial do Estado do Paraná (Notifica COVID-19), que é compulsória. A Sesa identificou preliminarmente a falta de registro de aproximadamente 80 óbitos desde o dia 2 de outubro, que deixaram, portanto, de serem informados ao Estado pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. A Sesa ressalta a importância da informação correta, fiel e transparente.



A Sesa esclarece também que os municípios são responsáveis pelos atendimentos e confirmações de casos. Assim como é de responsabilidade dos gestores municipais o registro das informações referentes aos pacientes no Notifica COVID-19 para que casos e óbitos possam ser contabilizados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) da secretaria estadual.



Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 nesta quinta-feira mostram que o Paraná soma 214.918 casos e 5.242 mortos em decorrência da doença. Há ajuste de casos confirmados detalhados ao final do texto.



INTERNADOS – 694 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados nesta quinta-feira (5). São 573 pacientes em leitos SUS (275 em UTI e 298 em leitos clínicos/enfermaria) e 121 em leitos da rede particular (38 em UTI e 83 em leitos clínicos/enfermaria).



Há outros 791 pacientes internados, 379 em leitos UTI e 412 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.



ÓBITOS ? A secretaria estadual informa a morte de mais 25 pacientes, todos estavam internados. São 11 mulheres e 14 homens, com idades que variam de 29 a 88 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de outubro e 05 de novembro.



Os pacientes que foram a óbito residiam em Londrina (5), Foz do Iguaçu (4), Arapongas (2), Porecatu (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Arapoti, Cascavel, Florestópolis, Ivaí, Maringá, Matinhos, Medianeira, Palmas, Rolândia, Santa Amélia, São Miguel do Iguaçu e São Sebastião da Amoreira.



FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 2.257 casos de residentes de fora, 51 pessoas foram a óbito.



AJUSTES:



Alteração de município:



Dois casos confirmados no dia 5/10 em Cornélio Procópio foram transferidos para Londrina.



Um caso confirmado no dia 28/9 em Cornélio Procópio foi transferido para Londrina.



Um caso confirmado no dia 26/9 em Cornélio Procópio foi transferido para Londrina.



Um óbito confirmado no dia 3/8 em São José dos Pinhais (F, 67a) foi transferido para Fazenda Rio Grande.



Um óbito confirmado no dia 26/10 em Peabiru (F, 80a) foi transferido para Santa Terezinha de Itaipu.



Um óbito confirmado no dia 23/7 em Campo Magro (M, 59a) foi transferido para São José dos Pinhais.



Exclusões:



Um caso confirmado no dia 5/10 em Cornélio Procópio foi excluído por duplicidade de notificação.



Um caso confirmado no dia 5/9 em Cornélio Procópio foi excluído por duplicidade de notificação.



Um caso confirmado no dia 3/6 em Cornélio Procópio foi excluído por duplicidade de notificação.



Um caso confirmado no dia 10/6 em Cornélio Procópio foi excluído por duplicidade de notificação.



Um caso confirmado no dia 3/9 em Cornélio Procópio foi excluído por duplicidade de notificação.



Um caso confirmado no dia 23/10 em Palmas foi excluído por duplicidade de notificação.



Um óbito confirmado no dia 12/7 em Nova Prata do Iguaçu (F, 59a) foi excluído por duplicidade de notificação.

CONFIRA O BOLETIM



Secretaria de Saúde do Paraná