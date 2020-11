PC cumpre mandados de busca e apreensão em combate pornografia infantojuvenil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas desta sexta-feira (6), para cumprir quatro mandados de busca e apreensão em combate a pornografia infantojuvenil. Até o momentos duas pessoas foram presas em flagrante, em Cambé, na região Norte do Estado.



Outros dois mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos em Ponta Grossa, na região Central e em Toledo, no Oeste do Paraná. Ao todo, 137 mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em dez estados do Brasil.



A operação foi desencadeada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e também é integrada com os Estados Unidos, Argentina, Panamá e Paraguai.

Assessoria