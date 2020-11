Radialista é morto a tiros em bar no Paraná

O homicídio foi registrado na noite de domingo (08) por volta de 23h em um bar na Rua Alagoas em Capanema, no sudoeste do Paraná, onde Lairton Silva, 43 anos foi atingido com disparos de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém apenas constatou o óbito. Foram acionados os demais órgãos de segurança e após liberado pela Criminalística o corpo foi removido ao IML de Francisco Beltrão.

Nas redes sociais comentários dão conta de que ele era radialista e passou pelas rádios em Planalto e Capanema e atualmente estava trabalhando em uma rádio San Antônio, na Argentina. Após o crime o autor fugiu de carona em um veículo para o interior do município.

A Polícia Militar localizou e prendeu o condutor do veículo de 19 anos que deu a fuga ao autor. Ainda conforme informações o autor de 50 anos já foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.

(PP News com a Folha de Capanema).