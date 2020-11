Enciumado, homem esfaqueia a ex-mulher, grávida de cinco meses em Campo Mourão

Mais um crime de violência doméstica foi registrado em Campo Mourão. Uma mulher de 33 anos, grávida de cinco meses, foi esfaqueada pelo ex-companheiro, após ele presenciar ela conversando com outro homem.

O crime ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, por volta zero hora, na rua Nossa Senhora Aparecida, no jardim Pio XII. Segundo as informações, a mulher fazia uso de bebida alcoólica acompanhada de familiares, quando o amásio chegou e a feriu com golpes nas mãos e braços.

Com ferimentos, mas sem gravidade, a mulher foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Santa Casa. O médico do Samu, Matheus Saragiotto disse que a princípio, a informação era de que a mulher havia sofrido ferimentos graves.

“Recebemos a informação de que a situação era mais complicada, mas felizmente foram apenas ferimentos superficiais. Uma situação triste, por se tratar de uma gestante expondo o bebê ao consumo de álcool”, disse Saragiotto. A Polícia Militar fez patrulhamento, mas o agressor não foi encontrado.

Apenas durante essa semana, uma adolescente de 16 anos foi assassinada a facadas pelo sogro, no jardim Tropical e uma menina de 12 anos acabou estuprada pelo tio, próximo ao jardim Paulino.

Por Clodoaldo Bonete, Tasabendo.com