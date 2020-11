Eleições 2020: Paraná tem 3.534 denúncias sobre propaganda eleitoral irregular

O aplicativo Pardal é uma das ferramentas disponibilizadas para a utilização de serviços por parte dos eleitores, mesários e candidatos.



De acordo com o TSE, o Pardal busca incentivar os cidadãos a atuarem como fiscais da eleição, no combate à propaganda eleitoral irregular.



No Brasil, até às 18h10 de quarta-feira (11), houve o registro de 71.933 denúncias sobre a propaganda eleitoral.



No estado do Paraná o número de denúncias sobre o mesmo assunto foi de 3.534.



Em Cascavel foram computadas 45. Já em Toledo 34 e Foz do Iguaçu 63.



As cidades com maior registro são Curitiba (519), Araucária (244), Maringá (224), Pinhais (151), Colombo (120), São José dos Pinhais (122) e Londrina (109). Redação Catve.com