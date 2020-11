Comcam tem mais duas mortes por Covid-19 e região chega a 125 óbitos

Mais duas mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) foram registradas na madrugada desta terça-feira (17). As vítimas, de 81 e 97 anos são duas mulheres das cidades de Peabiru e Campo Mourão.

Campo Mourão

Já em Campo Mourão, a vítima foi uma mulher de 97 anos. A 43ª morte pelo vírus no município. A paciente havia sido internada na tarde dessa segunda-feira (16), na Santa Casa da cidade. Mas não resistiu, entrando em óbito na madrugada desta terça.



Campo Mourão tem 2.000 casos confirmados de Covid-19. Somente nessa segundafeira foram 55 novas confirmações, das quais 31 foram em presidiários da cadeia local.

No total, 151 presos estão contaminados pelo vírus.

Conforme o boletim coronavírus divulgado pela prefeitura, dos 2 mil casos, 1.626 pacientes estão curados. Suspeitos somam 102 e monitorados 548. Nos últimos dias, os casos da doença vêm aumentando vertiginosamente em Campo Mourão e região, reflexo principalmente do relaxo da população aos protocolos de prevenção e flexibilizações adotadas por municípios.



Mortes na região

A Comcam tem 4.969 casos de coronavírus. As mortes ocorreram em Campo Mourão (43); Goioerê (13); Araruna (9); Terra Boa (7); Janiópolis (6); Peabiru (6); Quinta do Sol (5); Ubiratã (5); Barbosa Ferraz (4); Iretama (4); Moreira Sales (3); Campina da Lagoa (3); Altamira do Paraná (2); Engenheiro Beltrão (2); Mamborê (3); Roncador (2); Juranda (2); Corumbataí do Sul (1); Fênix (1); Quarto Centenário (1); Luiziana (1); Nova Cantu (1); e Farol (1).

Fonte: Tribuna do Interior