Feto é encontrado dentro de sacola plástica em área rural

Um feto foi localizado dentro de uma sacola plástica em um buraco na Linha Portão do Incra, interior de Boa Vista da Aparecida, no Oeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (17).

Um morador encontrou o feto enquanto procurava restos de alimentos para o cachorro e acionou a Polícia Militar (PM). O local é uma espécie de fossa desativada e é utilizado para depósito de lixos.

Conforme a PM, a mãe da criança foi identificada e localizada em uma residência a cerca de dez metros do buraco e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Capitão Leônidas Marques para prestar esclarecimentos. Ela afirmou que não sabia da gravidez e que o feto foi descartado no local na quinta-feira (12) após nascer morto.

O feto foi levado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel para os exames de necropsia