Após eliminação na Copa do Brasil, grupo de torcedores do Flamengo protesta em aeroporto

A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil mexeu com os ânimos da torcida. Após a derrota para o São Paulo por 3 a 0, no Morumbi, na noite desta quarta-feira, um grupo de torcedores foi ao aeroporto do Galeão, na madrugada desta quinta, para protestar contra os jogadores, a comissão técnica e a diretoria. A delegação rubro-negra, no entanto, conseguiu desembarcar por outra saída, sem acesso para os manifestantes.

Quando o grupo de torcedores conseguiu se aproximar do ônibus do Flamengo, o mesmo já estava de saída. Além disso, as viaturas da Polícia Militar (PM) acompanharam a movimentação.

A partida foi a terceira de Rogério Ceni no comando do Flamengo. O treinador estreou justamente no jogo de ida, na última semana, quando foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, no Maracanã. Para avançar às semifinais da Copa do Brasil, portanto, a equipe precisava vencer, nesta quarta-feira, por dois gols de diferença.

No primeiro tempo da partida, o Flamengo teve o controle de bola, mas não conseguiu chegar com perigo ao gol de Tiago Volpi. O São Paulo, por sua vez, marcou bem, não se expôs e apostou em contra-ataques, mas sem êxito.

Já na segunda etapa, Rogério Ceni acionou Everton Ribeiro, titular da seleção brasileira na noite anterior, mas foi o São Paulo quem achou o gol. Em jogadas pelos lados de campo e bobeadas da defesa rubro-negra, o time de Fernando Diniz abriu 2 a 0 em dez minutos e definiu a eliminatória. Vitinho ainda perdeu pênalti, e Pablo fez o terceiro para o Tricolor.

Além das partidas contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, Ceni comandou o Flamengo no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe, agora, é contra o Coritiba, sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã.