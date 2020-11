Motorista morre carbonizado após acidente envolvendo duas carretas e uma ambulância

Um motorista de caminhão morreu carbonizado e três pessoas que estavam em uma van ficaram feridas após um acidente na PR-317, em Maringá, nesta quarta-feira (18/11).

De acordo com os bombeiros, a carreta com isopor bateu na traseira de um caminhão que estava transportando madeira, e depois pegou fogo. Como o veículo carregado com isopor pegou fogo, o Corpo de Bombeiros trabalha para extinguir as chamas e, por isso, os dois sentidos da rodovia, no KM 87+ 700 , estão interditados.

Uma testemunha contou ao Corpo de Bombeiros que tentou ajudar o motorista que estava no veículo com isopor a deixar a cabine, mas ele ficou preso às ferragens pelos pés. Essa testemunha ainda contou aos bombeiros que o condutor estava consciente pouco depois da batida.

O motorista do caminhão que transportava madeira não se feriu. Já dois passageiros da van sofreram ferimentos graves e foram levados para hospitais de Maringá. Os bombeiros trabalham no combate às chamas e retirada do material combustível.

O motorista do caminhão que transportava madeira não se feriu. Já dois passageiros da van sofreram ferimentos graves e foram levados para hospitais de Maringá. Os bombeiros trabalham no combate às chamas e retirada do material combustível.

Fonte: Plantão Maringá