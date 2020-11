Nucria prende homem acusado de estuprar enteada 10 anos, em Londrina

A Polícia Civil do Paraná por meio do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança Vítimas de Crimes de Londrina) prendeu o homem de 54 anos acusado de estupro de vulnerável, em operação na manhã desta sexta-feira (20), ao norte do Paraná.

O homem, padrasto da criança cuidava da menina – na época do crime com 10 anos, para que a mãe pudesse trabalhar. Os abusos, segundo a investigação, aconteceram ao longo do ano de 2019.

Durante as investigações, verificou-se que o indivíduo atualmente trabalhava em uma escola de ensino infantil, fato que aumentou a preocupação da equipe policial com o caso.

O homem será encaminhado ao Departamento Penitenciário, onde permanecerá à disposição da justiça.

Redação Catve.com/Sandoval Peron