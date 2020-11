Francisco, pai de Zezé di Camargo e Luciano, morre aos 83 anos

Internado há 14 dias em Goiânia após passar mal e sentir dores no intestino, seu Francisco José Camargo, pai dos cantores Zezé di Camargo e Luciano,não resistiu e morreu aos 84 anos. De acordo com o G1, a informação foi confirmada pela assessoria da dupla na manhã desta terça-feira (24).

Ele ficou nacionalmente famoso após o lançamento do filme “2 Filhos de Francisco”, em 2005. A obra conta a história da dupla, incluindo o esforço do pai na trajetória do sucesso.

Francisco Camargo deixa a esposa, Helena Siqueira de Camargo, de 75 anos, e oito filhos: Mirosmar José de Camargo (Zezé), Marlene José de Camargo, Wellintgton Camargo, Emanoel Camargo, Luciele de Camargo, Welson David de Camargo (Luciano), Wesley José de Camargo e Walter José de Camargo. Outro filho do patriarca da família, Emival Camargo, que foi a primeira dupla com Zezé, morreu em 1975 em um acidente de carro. Entre os dez netos está a cantora Wanessa Camargo. Além disso, tinha dois bisnetos.