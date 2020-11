Jovem desaparecido é encontrado morto próximo a Corbélia

O jovem Wesley Batista Pfeffer, de 24 anos, foi encontrado morto em área rural próximo a Corbélia, no fim da noite desta segunda-feira (23).



Familiares o viram pela última vez na tarde de sexta-feira (20), quando ele saiu de casa, na área rural, e informou que levaria uma nota de produtor rural até empresa em Cascavel. O desparecimento foi registrado na Polícia Civil no sábado (21) e a família teve a informação de que o veículo de Wesley, uma Saveiro, foi visto por radar na Avenida Tito Muffato.



Policiais civis localizaram primeiramente o carro e na sequência o corpo do jovem, com sinais de enforcamento. O corpo do jovem será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.



188 – AJUDA

O CVV (Centro de Valorização da Vida) auxilia na prevenção do suicídio e dá atenção a pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. Para conseguir falar com algum voluntário treinado para esses tipos de situações, basta discar o número 188 pelo telefone. A assistência também é prestada pessoalmente, por e-mail ou chat.



O serviço consiste no atendimento emocional, humanitário e sigiloso de pessoas em situação de sofrimento que queiram dialogar e ser ouvida. A ligação pode ser anônima, caso a pessoa não queira se identificar. Os voluntários não passam orientações durante a ligação, limitando-se somente a escutar. Os temas mais recorrentes nas ligações são pessoas solitárias, com dificuldade de aceitação, questões envolvendo aparência, sexualidade e tendência a suicídio.

Fonte; Catve