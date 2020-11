Boletim informa 51 mortes por Covid-19 em 24 horas no PR

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (24) mais 1.798 casos confirmados e 51 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

O informe registra também 1.754 casos retroativos do período entre 09 de junho e 22 de novembro. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 258.432 casos e 5.878 mortes em decorrência da doença.

INTERNADOS

Nesta terça-feira são 820 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 674 ocupam leitos SUS (332 em UTI e 342 clínicos/enfermaria) e 146 da rede particular (50 em UTI e 96 clínicos/enfermaria).

Há outros 1.230 pacientes internados, 505 em leitos UTI e 725 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 51 pacientes. Todos estavam internados. São 22 mulheres e 29 homens com idades que variam de 44 e 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 28 de setembro e 24 de novembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (15), Araucária (3), Campo Mourão (3), Colombo (3), Ponta Grossa (3), São José dos Pinhais (3), Francisco Beltrão (2) e Guarapuava (2). Foi registrada, ainda, uma morte em cada um dos seguintes municípios: Ângulo, Antonina, Cafelândia, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Ibaiti, Itambé, Leópolis, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Peabiru, Pinhalão, São João do Triunfo, Sarandi e Tijucas do Sul.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento contabiliza 2.600 casos de pessoas que não moram no Estado. Destas, 52 foram a óbito.