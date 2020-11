Município de Cafelândia registra o 2º óbito por COVID-19

Nesta terça-feira, 24, a Secretaria de Saúde de Cafelândia recebeu a confirmação do Hospital Universitário de Cascavel, sobre a morte por COVID-19 de um munícipe do sexo masculino, 83 anos, que estava internado desde o início de novembro.

De acordo com informações da epidemiologia do município, o paciente teve o primeiro resultado positivo do coronavírus no dia 29 de outubro através do exame realizado em Cafelândia.

Além do risco relacionado a idade, o mesmo apresentava outros fatores de risco: diabetes, hipertensão e problema cardiovascular.

Neste momento difícil, o Governo Municipal de Cafelândia, juntamente com a Secretaria de Saúde, continua alertando a todos os munícipes sobre a importância do isolamento social e do distanciamento, respeitando as orientações repassadas quanto aos cuidados para evitar a transmissão do Coronavírus. Ao sair de casa, use máscara e faça a higienização necessária. Aos familiares, os nossos sinceros sentimentos.

Fonte: Oeste Expresso