Policia Civil apreende adolescentes que praticaram furtos em Ubiratã

A Polícia Civil de Ubiratã realizou a apreensão de dois adolescentes que praticaram uma série de furtos em estabelecimentos comerciais e obras de construção civil da cidade.

As infrações ocorreram no mês de novembro e vinham causando preocupação e insegurança no comércio e na comunidade.

Os menores infratores são bem conhecidos no meio policial e possuem extensa ficha de antecedentes infracionais.

Agora, eles permanecerão internados provisoriamente pelo prazo de 45 dias em Unidade Socioeducativa, aguardando o desfecho dos processos judiciais em curso.