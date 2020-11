Mais de 300 kg de drogas são apreendidos em Campo Mourão pela Polícia Militar e Policia Rodoviária Federal durante a Operação Sinergia; em Ubiratã a PM apreendeu 250 kg de agrotóxicos contrabandeados

Deflagrada nesta quinta-feira (26) em todo o estado do Paraná, a Operação Sinergia apresentou ótimos resultados na área do 11° Batalhão de Polícia Militar.

Durante abordagem a um Toyota/Etios, equipes da PM e PRF apreenderam 304 kg de maconha e 2 kg de cocaína. Dois homens foram presos em flagrante durante a ação. Um motociclista realizava a função de “batedor”.

Ainda neste primeiro dia de operação os policiais apreenderam, em Ubiratã, 250 kg de agrotóxicos contrabandeados. Um homem foi preso durante a ação.

Diversas peças de uma motocicleta furtada também foram apreendidas pelos policiais em Campo Mourão. Um suspeito foi preso por receptação. Já em Barbosa Ferraz os militares estaduais prenderam um homem com mandado de prisão por homicídio. Na casa do suspeito foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de balanças de precisão, munições e máquina de cartão.

Neste primeiro dia de operação foram apreendidos oito veículos na área do 11° BPM. A operação terá continuidade amanhã em todos os 20 municípios da área de circunscrição do 11° BPM. A Operação Sinergia tem por objetivo a realização de bloqueios policiais e de fiscalização de trânsito, realização de pontos bases de observação e vigilância, patrulhamento ostensivo e abordagens, tanto no perímetro urbano quanto rural.

Comunicação Social 11° BPM