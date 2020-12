Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em repartições da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu em investigações da Operação Hígia

O Núcleo de Foz do Iguaçu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu na manhã desta terça-feira, 1º de dezembro, 15 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Hígia. A ação busca desmantelar um esquema de fraudes em contratos públicos, firmados com a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu nas áreas de limpeza urbana e predial.

Os alvos foram a sede da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (Setor de Licitações, secretaria de Assistência Social e secretaria do Meio Ambiente), nas sedes de três empresas e em nove residências de empresários e servidores. Além de São Miguel do Iguaçu, os mandados também foram cumpridos nos municípios de Missal e Serranópolis do Iguaçu, todos no Oeste do estado.

No curso das apurações, iniciadas há cinco meses, foram identificadas diversas irregularidades na execução dos serviços contratados. Além disso, há indícios de que as empresas fazem parte de um mesmo grupo econômico e estão possivelmente em nome de “laranjas”.