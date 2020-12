NOVA ILUMINAÇÃO DE LED FOI IMPLANTADA NO CONJUNTO NOVO UBIRATÃ

Com o intuito de modernizar a iluminação pública de Ubiratã e com isso gerar mais eficiência e economia, a Secretaria de Serviços Urbanos vem ao longo dos últimos meses efetuando a substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio (com luz amarela) pelas modernas lâmpadas de LED (luz branca).

E agora, a região que foi beneficiada é do Conjunto Novo Ubiratã. Com o novo sistema de iluminação, o bairro ficou melhor iluminado, mais bonito, além de proporcionar mais segurança para os munícipes. É com esses investimentos entre outros que essa gestão vai chegando ao seu final, com o dever cumprido, levando uma melhor qualidade de vida e segurança a nossa população.