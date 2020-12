44 vagas de emprego estão disponíveis em Ubiratã

– 01 vaga de instalador e reparador para lançar cabeamento de fibra ótica em estabelecimentos comerciais, industriais, rurais, residenciais e órgãos públicos, com experiência, gênero masculino. Para entrevista enviar curriculum com foto para análise da empresa através de contato telefônico.

– 01 vaga de auxiliar de produção em empresa que realiza serviços de instalação e reparação de lançamento de cabo de fibra ótica em estabelecimentos comerciais, industriais, rurais, residenciais e órgãos públicos, vaga para jovens até 18 anos que tem interesse em se profissionalizar. Horário comercial, deve estar estudando. Para entrevista, envio de curriculum com foto para a empresa analisar.

– 01 vaga de mecânico de veículos de motores a diesel para executar tarefas na manutenção de motores, bombas injetoras, redutores, compressores, reparar peças, ajustar, lubrificar, testar motores, experiência na atividade, horário comercial e entrevista na própria empresa.

– 02 vagas de balconista de açougue ou açougueiro em supermercado, realizar todas as atividades inerentes à vaga, atendimentos a clientes, preparar carnes para comercialização, fatiar, pesar, desossar. 07:20 horas de trabalho, 6 dias na semana e trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Entrevista na empresa.

– 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência – Unitá.

Vaga de auxiliar de linha de produção para executar as atividades operacionais da área, conforme as normas de boas práticas de fabricação, a fim de cumprir o plano de produção da empresa, 8:48 horas por dia trabalhado, de segunda a sábado, com uma folga durante a semana, ensino fundamental incompleto e a entrevista será via wathsapp.

– 01 vaga de vendedor pracista (externo) em empresa que atua no ramo varejista de gás liquefeito de petróleo, gênero masculino, CNH “AC”, faixa etária de 25 anos acima, casado, nas horas de folga executar serviços internos e entrevista na própria empresa.

– 01 vaga exclusiva para pessoas com deficiência.

Vaga de vendedor de comércio varejista de móveis em geral, atendimento a clientes identificando suas necessidades, organização, zelo e precificação de produtos, comunicativo(a), iniciativa, proatividade, trabalho em equipe, ensino médio, flexibilidade informática básica. envio de curriculum para análise.

– 01 vaga de motorista entregador para atuar em empresa no ramo de chopp, conhecer os bairros da cidade, CNH “AB”, disponibilidade de horário, ensino fundamental, faixa etária de 18 a 45 anos e entrevista na empresa.

– 01 vaga de mecânico de manutenção de veículos da linha pesada com experiência em carteira de trabalho, ensino fundamento completo, carteira de habilitação, gênero masculino, disponibilidade para realizar viagens e entrevista na empresa.

– 01 vaga de auxiliar administrativo para realizar serviços diversos em escritório de empresa no ramo de reparação e manutenção de veículos automotores diesel, com experiência em carteira, gênero masculino, horário comercial, ensino médio completo e entrevista na empresa.

– 01 vaga de auxiliar de eletricista de instalação de veículos automotores, faixa etária de 16 a 18 anos, horário de trabalho comercial, ter interesse em aprender a trabalhar nesta profissão, gênero masculino e entrevista na empresa a partir das 13:30 horas.

– 01 vaga de operador de caldeira para realizar manutenção de máquinas, equipamentos, controlar o funcionamento das caldeiras, acompanhar a qualidade da água, seguir as normas e procedimentos de segurança, efetuar atividades para produção de gás, disponibilidade de horário para trabalhar em turnos e curso de operador, se não possuir a empresa exigirá que realize, transporte por conta do trabalhador e entrevista na empresa.

– 01 vaga de auxiliar de linha de produção para atuar no processo de produção, área de maceração, cuidar dos tanques, medir pressão e temperatura da matéria prima da empresa (milho), disponibilidade de horário, gênero masculino e entrevista na empresa.

– 01 vaga de operador de máquina empilhadeira em empresa no ramo de fabricação de amidos e féculas vegetais, para movimentação de carga e descarga de mercadorias e produtos, com experiência, disponibilidade de horário, cumprir normas de segurança, curso de operador, prezar pela limpeza e conservação das máquinas e entrevista na própria empresa.

– 01 vaga de vendedor de comércio varejista em empresa do ramo de calçados, vestuários e acessórios para crianças e adolescentes, recepcionar e atender clientes, utilizar meios sociais para divulgação de produtos, entrega de condicional, faixa etária de 20 a 45 anos, horário comercial, gênero feminino, ensino médio, participação nos lucros e entrevista na empresa.

– 01 vaga de cuidador(a) de idoso com experiência, realizar acompanhamento de idoso na parte da noite, zelar pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal e demais serviços que forem necessários, faixa etária acima de 50 anos e entrevista na própria residência.

– 01 vaga de pizzaiolo para atuar em empresa do ramo de alimentação, manipular alimentos in natura e processá-los, qualidade nos serviços, observar técnicas de higiene e segurança e controle de desperdícios, horário de trabalho das 18:00 as 24:00 horas, de segunda a segunda, pagamento de diária. Para entrevista ligar celular que será disponibilizado pela agência do trabalhador.

– 02 vagas de auxiliar administrativo em empresa do ramo de comércio varejista de móveis para abertura e fechamento de caixa, envio de proposta de crediário à terceirizada, atingimento de metas, experiência, empresa ministrará treinamento, faixa etária acima de 20 anos, gênero feminino, ensino médio completo e entrevista na empresa.

– 05 vagas de oficial de serviços gerais para executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

– 01 vaga de atendente em empresa que atua no ramo de hortifrutigranjeiros para abastecer, substituir produtos nas prateleiras, geladeiras e gôndolas, atendimento de caixa, manter o ambiente de trabalho sempre limpo e organizado, CNH “AB”, faixa etária de 18 a 25 anos, gênero masculino e não fumante. Entrevista na própria empresa em horário marcado.

– 02 vagas de auxiliar na fabricação de artefatos de cimento, para atuar na fabricação de tanques de lavar roupas, efetuar acabamento, assentar azulejos, ensino fundamental incompleto, experiência na atividade, vaga permanente, horário de trabalho de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 18:00 hs e sábados das 08:00 as 12:00 hs, local de entrevista na própria empresa em qualquer horário.

– 01 vaga de vendedora em empresa de comércio varejista de artigos de vestuários, calçados e acessórios com experiência na atividade, faixa etária de 25 anos acima, gênero feminino e entrevista na própria empresa.

– 01 vaga de vendedor de comércio varejista em empresa no ramo de telefones celulares, planos e acessórios, com experiência, ensino médio incompleto, ter conhecimento em informática básica, horário comercial, vaga permanente, carteira de habilitação é diferencial, gênero masculino e feminino, cumprimento de metas e entrevista será realizada na empresa.

– 02 vagas de vendedor pracista/externo com experiência para realizar atividades de atendimento a clientes, vendas de máquinas agrícolas a campo, orientando quanto as especificações e demonstrar seu funcionamento, elaborar orçamentos, acompanhar pedidos e prestar consultoria técnica, gênero masculino, CNH, veículo próprio, realizar viagens e entrevista na empresa.

– 01 vaga de repositor em supermercados para abastecimento de mercadorias, organização e limpeza de gôndola, depósito e controle de vencimento de mercadorias, horário de trabalho de segunda a sábado das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:20 horas com uma folga, ensino fundamental, entrevista após as 14:30 horas no administrativo do Supermercado Boniatti, na Rua Floriano Peixoto, nº1229.

– 01 vaga de estoquista para receber e controlar mercadorias, armazenar os produtos recebidos em seus devidos lugares, prática em manusear empilhadeira ou paleteira, CNH, ter responsabilidade, vontade de trabalhar, disponibilidade de horário. Entrevista no administrativo do supermercado na Rua Santos Dumont nº1284, antiga Clinifísio.

– 01 vaga de empregada doméstica para realizar serviços de limpeza interna e externa, passar roupas, cozinhar e demais atividades da função, gênero feminino. Entrevista na residência.