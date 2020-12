VÍDEO: Dom Bruno suspende missas presenciais e pede para fechar igrejas

A Paróquia Santo Antonio de Ubiratã aderiu ao decreto e suspendeu as missas.

O bispo da diocese de Campo Mourão, Dom Bruno Versari, comunicou na tarde de quarta-feira (2) que até o dia 11 de dezembro, estão suspensas as celebrações de missas com presença de fieis, assim assim como atividades pastorais em grupos.

Em decreto ele também determinou o fechamento das igrejas. A decisão atende recomendação de decreto municipal como forma de colaborar para o enfrentamento do Covid-19.



“Estamos conscientes que a igreja vem cumprindo todos os protocolos, as exigência dos órgãos da Saúde para evitar o Coronavirus, como distanciamento, higienização, uso de máscaras e outras medidas necessárias. Mas a situação que estamos vivendo é critica e quero pedir a compreensão de todos”, conclamou Dom Bruno no anúncio oficial pelas mídias sociais.



O bispo ressaltou que a medida leva em conta, além dos decretos estadual e unicipal, o projeto da CNBB do Pacto pela Vida. “Diante de situações como a superlotação dos leitos, a falta de profissionais, o sofrimento das famílias enlutadas, dos que estão contaminados, decidimos adotar essa medida. Mas vamos continuar

fazendo as celebrações com transmissão pelas mídias sociais e outros meios”, infatizou o líder da igreja católica na região.



Ao finalizar a mensagem ele pediu a compreensão e orações dos fieis. “Esse é um momento de grande desafio para o mundo e para a nossa sociedade. Quero deixar claro que queremos participar do Pacto pela Vida, não queremos discutir se o vírus vem por aqui ou vem por ali, queremos ser solidários. Vamos olhar para os

profissionais da saúde, os hospitais e ao mesmo tempo em que rezamos vamos impedir o vírus de se multiplicar”, conclamou.