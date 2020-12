Luxon é + Seguro: Faça seu seguro com quem entende e fique tranquilo

A Luxon Administração e Corretagem de Seguros Ltda, têm uma trajetória de sucesso iniciada em 1995, oferecendo o que há de melhor em seguros, com as melhores Companhias Seguradoras do mercado, sempre buscando soluções especificas as necessidades de cada cliente.

LUXON que dá nome a uma PARTÍCULA CÓSMICA QUE SE DESLOCA COM A VELOCIDADE DA LUZ, tem uma equipe habilitada a sempre atender com agilidade, buscando excelência e transparência no atendimento e na prestação de serviços com a filosofia e consciência de que os bens mais importantes da vida do ser humano ou de uma organização, estão confiados a nossa Corretora de Seguros.

Com confiança, colocamos em pratica o nosso profissionalismo sempre respeitando os princípios básicos da ética e da honestidade, entendendo que o Corretor de Seguros é o consultor, administrador e o conselheiro no momento de analisar e escolher a melhor opção na área de seguros.

Em 24 anos de mercado, a Luxon tem demonstrado excelência administrativa e operacional, permitindo construir uma sólida trajetória embasada na qualidade de serviços e na máxima dedicação a cada cliente.

Portanto, quem utiliza os serviços exclusivos da LUXON, esta contando com uma equipe talentosa, ágil e acima de tudo, focada nas necessidades do seu negócio.

Nossa corretora encontra-se devidamente inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ nº 00.744.480/0001-03, na Superintendência de Seguros Privados sob número 10.023.838-4 e tem como Corretor responsável Haroldo Medeiros do Nascimento, inscrito na SUSEP sob nº 10.013.3459.

Faça – nos uma visita e conheça nossos produtos:

Rua: Brasília, 747 – Centro

(44) 3543-2630 – WhatsApp (44) 99142-3451