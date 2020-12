Recolhimento de resíduos sólidos oriundo de limpeza de quintais até o dia 18 de dezembro

Para que Ubiratã continue sempre bela e muito mais limpa neste final de ano, a Administração Municipal, através da Secretária de Serviços Urbanos, tem intensificado os trabalhos de limpeza urbana.

Há uma orientação para que os munícipes façam a limpeza de quintais, lotes e residências até o dia 18 de dezembro, data limite que acontecerá a coleta de resíduos sólidos tais: como móveis velhos, galhos, folhas, restos de construção e materiais, entre outros, em todos os bairros da cidade.

Após essa data, somente no próximo ano, a partir do dia 04 de janeiro, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos irão recolher sendo que neste período cada proprietário terá que dar o destino ao lixo de fundo de quintal.

Vamos manter a cidade, as vias públicas e a frente de nossas casas limpa e bonita.