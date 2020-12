Homem de 69 anos é encontrado morto após cair de altura de 15 metros em ribanceira no noroeste do Paraná

O corpo de um homem de 69 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em Paranacity, no noroeste do Paraná, depois de cair de uma altura de 15 metros, em uma ribanceira, no domingo (6).

Segundo os socorristas, o local fica atrás de uma chácara, e o corpo estava próximo de um córrego. O homem foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Testemunhas disseram aos bombeiros que o idoso tinha ido ao local atrás de uma cabra e acabou caindo.

Fonte: G1