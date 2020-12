Morte de jovem com Síndrome de Down por Covid-19 comove Cianorte

“Acabei de enterrar o meu filho. Meu bebezinho. Meu filho querido. Que todo mundo conhecia em Cianorte”.

Essas são palavras do pastor José Carlos, pai do jovem Wellington Junior, que morreu essa manhã, com Covid-19, ao 28 anos, internado em um hospital em Sarandi. “Por ser especial, ter Síndrome de Down, meu filho nunca havia ficado sozinho”, contou o pastor, emocionado, em entrevista por telefone, ao programa Hora da Notícia, na edição desta segunda-feira(07).

Essa foi a segunda grande perda na família do líder religioso. A quase dois anos, a esposa dele morreu enquanto fazia orações em um monte, aqui em Cianorte. Wellington foi internado na última terça-feira(01), depois de passar por duas consultas. Ele estava com febre, vomito e dor no abdomen. Segunda-feira, (30 de novembro), na primeira avaliação com o médico que atende no UBS do bairro, o jovem foi diagnosticado com uma inflamação no intestino. No dia seguinte, Welligton não havia melhorado e José Carlos procurou a UPA. Por conta dos sintomas, foi orientado e ir ao centro de triagem no Carlos Yoshito Mori. Constaram, então, que os rins estavam com mal funcionamento e a febre continuava. Foi feito a coleta para exames do coronavírus, o internamento na UPA e um procedimento para os rins. Na quarta-feira (02), ele foi transferido para a UTI da ala de tratamento do coronavírus do hospital Metropolitano de Sarandi.

José Carlos confirmou que os exames dele e do filho deram positivos para Covid-19. O pai, emocionado, novamente reforçou para que todos tomem cuidado e levem a sério a doença. A prefeitura deve confirmar o caso nos próximos boletins, aumentando para 22 o numero de pessoas que morreram com a doença, em Cianorte.

