Prefeito de Santa Maria do Oeste morre vítima da covid-19

Morreu na noite de domingo (06) José Reinoldo Oliveira, prefeito de Santa Maria do Oeste, região Central do Paraná.



Diagnosticado com covid-19, ele foi internado em 19 de novembro no Hospital Regional de Ivaiporã. Porém com o agravamento do quadro clínico, recentemente foi transferido para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Curitiba.



Reinoldo teve quatro mandatos como vereador, em 2016 foi eleito prefeito com 64,49% dos votos pelo então PMDB.

TN Online