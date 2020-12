Três ônibus usados no transporte escolar ficam destruídos após incêndio na região Oeste

Caso ocorreu na manhã deste domingo (06), e ninguém ficou ferido.

Três ônibus usados no transporte escolar pegaram fogo em Campo Bonito, no oeste do Paraná, na manhã deste domingo (06).

Ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos estavam estacionados perto da prefeitura da cidade e ficaram totalmente queimados.

No pátio haviam oito ônibus, mas cinco foram retirados a tempo do local por colaboradores, segundo o prefeito Antonio Carlos Dominiak, conhecido como Toninho.

“Estamos em um dia muito triste para Campo Bonito. Perdemos três ônibus, um prejuízo de mais ou menos R$ 600 mil para transporte escolar do município. Esses ônibus serviam para o transporte dos alunos do município, também do estado, assim como dos apaeanos (escola especial)”, disse o prefeito.

As causas do incêndio serão investigadas.

