Adolescente de 16 anos morre de Covid-19 no interior do Paraná

Giovana Campiotto de 16 anos, de Marilândia do Sul, cidade a 26 Km de Apucarana, foi mais uma vítima fatal da covid-19.

A morte da jovem causou comoção entre familiares e amigos. Segundo informações, a adolescente recentemente foi liberada do isolamento, após ter contraído o vírus. Ela, porém, ficou com sequelas e não resistiu. A morte foi registrada nesta segunda-feira (07). Ainda não há informações se a jovem sofria de alguma comorbidade.



Colégio São José, onde a adolescente cursava o 2° ano do ensino médio, postou nas redes sociais uma nota lamentando a morte de Giovana. “A Família São José está em luto pela perda de nossa aluna Giovana Campiotto, do 2°ano do E.M. Deixamos aqui nossas condolências à família e amigos que sofrem nesse momento difícil. Que Deus conforte vossos corações!”.



Giovana é a paciente mais jovem de Marilândia do Sul a morrer por complicações da doença desde o início da pandemia. Atualmente são quatro óbitos e 155 casos confirmações da doença na cidade. Nas últimas 24 horas, mais 5 pessoas testaram positivo para a covid em Marilândia do Sul.