Diagnósticos Covid-19 passam de 300 mil no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (07) mais 1.465 diagnósticos confirmados e 38 mortes em decorrência da Covid-19. O boletim registra também 1.241 casos retroativos do período entre 25 de junho e 05 de dezembro, que estavam com investigação em aberto, foram encerrados como casos confirmados e computados no sistema. Os dados acumulados do monitoramento da doença, desde o início da pandemia, mostram que o Paraná soma 301.458 casos e 6.414 mortos pela doença.

INTERNADOS – Há 1.214 pacientes com diagnóstico confirmado internados nesta segunda-feira. São 986 pacientes em leitos SUS (496 em UTI e 490 em enfermaria) e 228 em leitos da rede particular (97 em UTI e 131 em enfermaria).

Outros 1.492 pacientes estão internados, 540 em leitos UTI e 952 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – Os 38 pacientes que faleceram, relatados neste informe, são 13 mulheres e 25 homens, com idades que variam de 24 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre 11 de novembro e 07 de dezembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Cascavel (6), Foz do Iguaçu (4), Curitiba (3), Maringá (3), São José dos Pinhais (3) e Pinhais (2). A Secretaria da Saúde registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos municípios de: Alto Piquiri, Ampere, Bela Vista da Caroba, Cafelândia, Chopinzinho, Cianorte, Colombo, Cruzeiro do Oeste, Itapejara D’ Oeste, Londrina, Mangueirinha, Palmas, Palotina, Pato Branco, Ribeirão Claro, Rio Negro e Umuarama.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Saúde registra 2.762 casos de residentes de fora, sendo que 57 pessoas foram a óbito.

Confira o informe completo clicando AQUI