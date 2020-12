PRF prende casal por tentativa de roubo, posse de munição e drogas na BR 369

Um casal foi detido durante a madrugada de segunda-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão, suspeito de tentativa de assalto no anel viário. As vítimas, um casal que viajava em um Cobalt, de Apucarana para Foz do Iguaçu.



Os criminosos, com um Audi/A3 de cor preta, tentaram fazer abordagem próximo à entrada para o Barreiro das Frutas, mas as vítimas conseguiram evitar a ação e seguiram sentido à rodovia BR 369. Segundo o casal, havia um outro veículo dando apoio no assalto.



Durante a perseguição, a dupla que estava no Audi dava sinais de luzes, para que as vítimas parassem. Ao chegar próximo a rotatória que dá acesso a Cascavel, o casal ouviu um disparo de arma de fogo. Na sequência, eles perceberam que o veículo que os perseguiam colidiu na traseira do veículo que ocupavam. Contudo, eles conseguiram continuar a viagem e seguiram sentido a Cascavel, até o posto da PRF, onde comunicaram a ocorrência.



De imediato, a equipe da PRF se deslocou até o local e nas proximidades da Rotatória, os policiais perceberam que um veículo tinha subido o canteiro central de divisão de fluxo e que tinha colidido em uma placa de sinalização.



Seguindo as marcas de barro do pneu, foi possível localizá-lo com sinais da colisão e um dos pneus furado, estacionado em uma estrada paralela à BR 369.



Dentro do veículo havia um casal, e em buscas foi localizado no assoalho, próximo ao banco do passageiro, uma munição 9mm intacta e também dois papelotes de cocaína.



Questionado, o casal informou que mora em Campo Mourão e apresentaram alegações divergentes sobre o caso, não explicando sobre as manobras e a tentativa de abordagem às vítimas.



Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Eles responderão pelos crimes de posse de drogas, posse de munição e tentativa de roubo. Tá Sabendo